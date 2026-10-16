Монитор Philips 24" 24E1N5300HE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%23 150 руб. 28 710 руб.
В наличии
Код товара: 583004
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
23 150 руб. -19%
28 710 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х48х15
Вес, кг.
7.38
Описание товара Монитор Philips 24" 24E1N5300HE
Этот монитор Philips предназначен для использования в удаленной рабочей среде. Встроенная веб-камера 5 Мп обеспечивает высокую четкость изображений, а микрофон с шумоподавлением поможет собеседникам четко слышать ваш голос. Веб-камера использует технологию быстрого и безопасного доступа Windows Hello.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 060 руб.5515 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B1U3900
-
В наличииЦена 22 060 руб.5515 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
-
В наличииЦена 22 060 руб.5515 руб. в СплитМонитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
-
В наличииЦена 22 760 руб.5690 руб. в СплитМонитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)
-
В наличииЦена 23 110 руб.5778 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27P4CV
-
В наличииЦена 23 500 руб.5875 руб. в СплитМонитор LG 34" 34U640B-B 1800R
-
В наличииЦена 24 520 руб.6130 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 24 720 руб.6180 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 800 руб.6200 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
-
В наличииЦена 24 810 руб.6203 руб. в СплитМонитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL)
-
В наличииЦена 24 990 руб. 48 310 руб.6248 руб. в СплитМонитор Asus 27" ProArt PA278CV (90LM06Q0-B01370)
-
В наличииЦена 25 190 руб.6298 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
Этот монитор Philips предназначен для использования в удаленной рабочей среде. Встроенная веб-камера 5 Мп обеспечивает высокую четкость изображений, а микрофон с шумоподавлением поможет собеседникам четко слышать ваш голос. Веб-камера использует технологию быстрого и безопасного доступа Windows Hello.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор Philips 24" 24E1N5300HE - по цене 23150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 24" 24E1N5300HE