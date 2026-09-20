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Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый купить с доставкой в Москве
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Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый

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Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 1
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 2
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 3
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 4
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 5
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 6
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 7
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 8
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 9
Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 1
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 2
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 3
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 4
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 5
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 6
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 7
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 8
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 9
  • Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582689
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х10
Вес, г.
620

Описание товара Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый

Hyundai H-HDI0755 бережно сушит волосы и помогает создавать креативные укладки без вреда для шевелюры. Фен работает на 2000 Вт мощности, для удобства в нём предусмотрено три температурных режима. Также у прибора есть регулировка скорости подачи воздуха, которая разбита на два возможных варианта. Всё это сделано для того, чтобы волосы не портились от жёсткой сушки. Для этой же цели данная модель оснащена подачей холодного воздуха. При перегреве устройство автоматически отключается – эта особенность защищает его от выхода из строя. Узкая съёмная насадка концентратор Hyundai H-HDI0755 – это удобный стайлинговый инструмент, который поможет создать на голове оригинальную укладку. Этим девайсом пользуются все профессиональные парикмахеры. Кроме того, в приборе предусмотрен встроенный ионизатор, работающий по технологии IONIC PRO. Частицы, которыми он обрабатывает волосы, делают их гладкими и блестящими. Шевелюра проще расчесывается и не спутывается. Задняя защитная решётка фена для удобства снимается. Шнур питания данной модели защищен от перекручивания, а у его основания расположена петля для подвешивания в вертикальном положении. Длина провода составляет 1, 8 м, поэтому Hyundai H-HDI0755 комфортно пользоваться даже на удалении от розетки. А благодаря скромным габаритным размерам и небольшому весу данную модель можно брать с собой в командировки и длительные путешествия в качестве дорожного фена.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HDI0755 бережно сушит волосы и помогает создавать креативные укладки без вреда для шевелюры. Фен работает на 2000 Вт мощности, для удобства в нём предусмотрено три температурных режима. Также у прибора есть регулировка скорости подачи воздуха, которая разбита на два возможных варианта. Всё это сделано для того, чтобы волосы не портились от жёсткой сушки. Для этой же цели данная модель оснащена подачей холодного воздуха. При перегреве устройство автоматически отключается – эта особенность защищает его от выхода из строя. Узкая съёмная насадка концентратор Hyundai H-HDI0755 – это удобный стайлинговый инструмент, который поможет создать на голове оригинальную укладку. Этим девайсом пользуются все профессиональные парикмахеры. Кроме того, в приборе предусмотрен встроенный ионизатор, работающий по технологии IONIC PRO. Частицы, которыми он обрабатывает волосы, делают их гладкими и блестящими. Шевелюра проще расчесывается и не спутывается. Задняя защитная решётка фена для удобства снимается. Шнур питания данной модели защищен от перекручивания, а у его основания расположена петля для подвешивания в вертикальном положении. Длина провода составляет 1, 8 м, поэтому Hyundai H-HDI0755 комфортно пользоваться даже на удалении от розетки. А благодаря скромным габаритным размерам и небольшому весу данную модель можно брать с собой в командировки и длительные путешествия в качестве дорожного фена.
Самовывоз
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Отзывы


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