Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Hyundai H-HDI0755 2200Вт черный матовый
Hyundai H-HDI0755 бережно сушит волосы и помогает создавать креативные укладки без вреда для шевелюры. Фен работает на 2000 Вт мощности, для удобства в нём предусмотрено три температурных режима. Также у прибора есть регулировка скорости подачи воздуха, которая разбита на два возможных варианта. Всё это сделано для того, чтобы волосы не портились от жёсткой сушки. Для этой же цели данная модель оснащена подачей холодного воздуха. При перегреве устройство автоматически отключается – эта особенность защищает его от выхода из строя. Узкая съёмная насадка концентратор Hyundai H-HDI0755 – это удобный стайлинговый инструмент, который поможет создать на голове оригинальную укладку. Этим девайсом пользуются все профессиональные парикмахеры. Кроме того, в приборе предусмотрен встроенный ионизатор, работающий по технологии IONIC PRO. Частицы, которыми он обрабатывает волосы, делают их гладкими и блестящими. Шевелюра проще расчесывается и не спутывается. Задняя защитная решётка фена для удобства снимается. Шнур питания данной модели защищен от перекручивания, а у его основания расположена петля для подвешивания в вертикальном положении. Длина провода составляет 1, 8 м, поэтому Hyundai H-HDI0755 комфортно пользоваться даже на удалении от розетки. А благодаря скромным габаритным размерам и небольшому весу данную модель можно брать с собой в командировки и длительные путешествия в качестве дорожного фена.
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