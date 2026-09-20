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Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер купить с доставкой в Москве
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Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер

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Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 1
Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 2
Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 3
Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
  • Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 1
  • Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 2
  • Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 3
  • Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579654
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
гравировка фирменная
Корпус
серебряный, красный
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
33

Описание товара Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер

Ручка Jotter популярна, динамична и олицетворяет такую сторону письма, как общение. Она известна во всем мире своей надежностью и доступностью, которые делают ее прекрасным компаньоном на каждый день. Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.

Отзывы о товаре Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
гравировка фирменная
Корпус
серебряный, красный
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Описание
Ручка Jotter популярна, динамична и олицетворяет такую сторону письма, как общение. Она известна во всем мире своей надежностью и доступностью, которые делают ее прекрасным компаньоном на каждый день. Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариков. Parker Jotter Original K60 (CW2096857) Red CT M син. черн. блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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