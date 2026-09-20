Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
перьевая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 506431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма F (тонкое)
Корпус
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
в фирменной подарочной упаковке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
70
Описание товара Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F
Особенности: заправляется чернильными картриджами, а также может быть заправлена чернилами из флакона при помощи конвертора - конвертор приобретается отдельно. Стандартная комплектация: ручка, подарочный футляр, синий картридж.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма F (тонкое)
Корпус
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
в фирменной подарочной упаковке
Страна производитель
Китай
Особенности: заправляется чернильными картриджами, а также может быть заправлена чернилами из флакона при помощи конвертора - конвертор приобретается отдельно. Стандартная комплектация: ручка, подарочный футляр, синий картридж.
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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