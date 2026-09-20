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Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F купить с доставкой в Москве
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Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F

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Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 1
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 2
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 3
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 4
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 5
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 6
Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
перьевая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
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  • Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 2
  • Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 3
  • Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 4
  • Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 5
  • Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 6
  • Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506431
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма F (тонкое)
Корпус
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
в фирменной подарочной упаковке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
70

Описание товара Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F

Особенности: заправляется чернильными картриджами, а также может быть заправлена чернилами из флакона при помощи конвертора - конвертор приобретается отдельно. Стандартная комплектация: ручка, подарочный футляр, синий картридж.

Отзывы о товаре Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма F (тонкое)
Корпус
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
в фирменной подарочной упаковке
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности: заправляется чернильными картриджами, а также может быть заправлена чернилами из флакона при помощи конвертора - конвертор приобретается отдельно. Стандартная комплектация: ручка, подарочный футляр, синий картридж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Vector XL F21 - Teal CT, перьевая ручка, F - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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