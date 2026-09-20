Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус
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Характеристики
Описание товара Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус
Функциональная, умная и полированная шариковая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из оружейного металла до наконечника из оружейного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной шариковой ручке используются шариковые стержни с чернилами Quinkflow, которые обеспечивают четкие и устойчивые отметки, идеально подходящие для повседневного письма. И с элегантной подарочной коробкой Parker.
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Отзывы о товаре Ручка шариков. Parker IM Monochrome K328 (CW2172966) Blue PVD M син. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус