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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT

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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - фото 2
Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
шариковая
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT
8 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Механизм подачи стержня
поворотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT

Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Механизм подачи стержня
поворотный
Страна производитель
Китай
Описание
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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