Ручка шариковая Parker Sonnet Core K528 (1931519) Matte Black GT M черные чернила подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
высоконадежный поворотный механизм с фиксацией стержня в выдвинутом положении
Корпус
ювелирная латунь, покрытая эпоксидным матовым черным лаком
Перо
нет
Размер пера
нет
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
черный
Вид ручки
шариковая
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
покрытие из драгоценных металлов, сменный картридж
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариковая Parker Sonnet Core K528 (1931519) Matte Black GT M черные чернила подар.кор.
Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.
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Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
высоконадежный поворотный механизм с фиксацией стержня в выдвинутом положении
Корпус
ювелирная латунь, покрытая эпоксидным матовым черным лаком
Перо
нет
Размер пера
нет
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
черный
Вид ручки
шариковая
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
покрытие из драгоценных металлов, сменный картридж
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K528 (1931519) Matte Black GT M черные чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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