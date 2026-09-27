Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
перьевая ручка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 615592
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1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
ручка упакована в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, голубой
Перо
нержавеющая сталь
Размер пера
F (тонкая)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
перьевая ручка
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
80
Описание товара Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор.
Перьевая ручка Jotter – отражение знаменитого мастерства Parker. Он дополняет постоянный ассортимент коллекции. Мгновенно узнаваемый, благодаря его дизайну, символическому зажиму в форме стрелы. Jotter делает письмо аккуратным . Кроме этого, максимально простой и стильный аксессуар ненавязчиво корректирует в лучшую сторону имидж владельца ручки.
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Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
ручка упакована в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, голубой
Перо
нержавеющая сталь
Размер пера
F (тонкая)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
перьевая ручка
Особенности
производство - Франция
Развернуть
Страна производитель
Китай
Перьевая ручка Jotter – отражение знаменитого мастерства Parker. Он дополняет постоянный ассортимент коллекции. Мгновенно узнаваемый, благодаря его дизайну, символическому зажиму в форме стрелы. Jotter делает письмо аккуратным . Кроме этого, максимально простой и стильный аксессуар ненавязчиво корректирует в лучшую сторону имидж владельца ручки.
Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - стоимость товара 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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