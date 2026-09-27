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Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор.

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Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 1
Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 2
Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
перьевая ручка
  • Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 1
  • Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 2
  • Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор.
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
ручка упакована в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, голубой
Перо
нержавеющая сталь
Размер пера
F (тонкая)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
перьевая ручка
Особенности
производство - Франция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
80

Описание товара Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор.

Перьевая ручка Jotter – отражение знаменитого мастерства Parker. Он дополняет постоянный ассортимент коллекции. Мгновенно узнаваемый, благодаря его дизайну, символическому зажиму в форме стрелы. Jotter делает письмо аккуратным . Кроме этого, максимально простой и стильный аксессуар ненавязчиво корректирует в лучшую сторону имидж владельца ручки.

Отзывы о товаре Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
ручка упакована в подарочную фирменную коробку Parker
Корпус
серебристый, голубой
Перо
нержавеющая сталь
Размер пера
F (тонкая)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Механизм подачи стержня
перьевая ручка
Особенности
производство - Франция
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Страна производитель
Китай
Описание
Перьевая ручка Jotter – отражение знаменитого мастерства Parker. Он дополняет постоянный ассортимент коллекции. Мгновенно узнаваемый, благодаря его дизайну, символическому зажиму в форме стрелы. Jotter делает письмо аккуратным . Кроме этого, максимально простой и стильный аксессуар ненавязчиво корректирует в лучшую сторону имидж владельца ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Jotter Original - Blue Chrome CT, перьевая ручка, M, подар.кор. - стоимость товара 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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