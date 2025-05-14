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Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 купить с доставкой в Москве
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Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743

2 Отзывы
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Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 - фото 1
Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
  • Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 - фото 1
  • Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743
2 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х3
Вес, г.
20

Описание товара Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Чернила не засохли. Упаковка целая. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ручка. Дорого богато



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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
Латунь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Чернила не засохли. Упаковка целая. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ручка. Дорого богато


Parker IM Achromatic - Matt Black, ручка-роллер, F, BL, 2127743 - по цене 2890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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