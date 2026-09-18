Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 239280
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
золото, серебро, черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
12
Описание товара Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
золото, серебро, черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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