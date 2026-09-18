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Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 купить с доставкой в Москве
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Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310

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Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото 1
Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото 2
Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото 1
  • Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото 2
  • Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 239280
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Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
золото, серебро, черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
12

Описание товара Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310

Отзывы о товаре Ручка подарочная перьевая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920310




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Корпус
золото, серебро, черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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