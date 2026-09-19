Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920350 Stainless Steel GT
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Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
В наличии
Код товара: 450343
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подарочные ручки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
250
Описание товара Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920350 Stainless Steel GT
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
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Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920350 Stainless Steel GT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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