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Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT

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Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - фото 2
Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT
11 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT

Обладая крупным утолщенным корпусом ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT идеально подходит для мужской руки. Expert совмещает в себе одновременно оригинальность и стиль.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Описание
Обладая крупным утолщенным корпусом ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT идеально подходит для мужской руки. Expert совмещает в себе одновременно оригинальность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - стоимость товара 11200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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