Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб.
В наличии
Код товара: 450294
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 200 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT
Обладая крупным утолщенным корпусом ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT идеально подходит для мужской руки. Expert совмещает в себе одновременно оригинальность и стиль.
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Обладая крупным утолщенным корпусом ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT идеально подходит для мужской руки. Expert совмещает в себе одновременно оригинальность и стиль.
Ручка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT - стоимость товара 11200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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