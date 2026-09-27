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Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M купить с доставкой в Москве
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Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M

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Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 1
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 2
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Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 4
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 5
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 6
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 7
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 8
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 9
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 10
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 11
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 12
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 13
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 14
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 15
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 16
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 17
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 18
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 19
Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 20
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 1
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 2
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 3
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 4
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 5
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 6
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 7
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 8
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 9
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 10
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 11
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 12
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 13
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 14
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 15
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 16
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 17
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 18
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 19
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 20
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 21
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 22
  • Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M
14 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M

Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert L`Essence du Bleu CT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Высококачественный лак синий цвета, широкое кольцо на колпачке имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - палладиевое покрытие. Цвет «Лаковый синий/зеркальный хром» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.

Отзывы о товаре Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Описание
Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert L`Essence du Bleu CT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Высококачественный лак синий цвета, широкое кольцо на колпачке имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - палладиевое покрытие. Цвет «Лаковый синий/зеркальный хром» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Waterman Expert SE - Deluxe Blue CT, шариковая ручка, M - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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