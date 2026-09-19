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Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT

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Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT - фото 2
Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT
11 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT

Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert 3 Stainless Steel GT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Нержавеющая сталь с сатиновым эффектом, широкое кольцо на колпачке украшено черной лаковой полоской и имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - позолота. Цвет «Нержавеющая сталь/золото» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Страна производитель
Китай
Описание
Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Expert 3 Stainless Steel GT — определение безупречности. Только взгляните на этот обтекаемый корпус с фирменной гравировкой и притягательный в своей сдержанности дизайн! Модель буквально транслирует благородный дух делового человека, который понимает ценность уникального стиля. Здесь есть прямая отсылка к слову Expert в названии серии. Отделка — отдельный повод для восхищения: Нержавеющая сталь с сатиновым эффектом, широкое кольцо на колпачке украшено черной лаковой полоской и имеет надпись Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - позолота. Цвет «Нержавеющая сталь/золото» идеально ее оттеняет и создает целостный визуальный образ. Это полностью отражает узнаваемый подход Waterman, когда изящество объединяется с инновациями, чтобы создать шедевр, который приятно держать и на который хочется смотреть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT - по цене 11440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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