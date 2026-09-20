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Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор.

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Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор.
12 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
280

Описание товара Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор.

Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Описание
Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker Sonnet Core T539 (1931496) LaqBlack GT F черн. черн. подар.кор. – стоимость товара 12220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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