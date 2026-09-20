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Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус купить с доставкой в Москве
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Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус

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Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 1
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 2
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 3
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 4
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 5
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 6
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 7
Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 1
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 2
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 3
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 4
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 5
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 6
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 7
  • Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579593
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
110

Описание товара Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус

Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. Профессиональная ручка Parker IM в элегантной коробке Parker станет незабываемым подарком. Ручка Parker с полностью черной отделкой и акцентами в виде колец цвета морской волны.

Отзывы о товаре Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Описание
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. Профессиональная ручка Parker IM в элегантной коробке Parker станет незабываемым подарком. Ручка Parker с полностью черной отделкой и акцентами в виде колец цвета морской волны.
Самовывоз
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Отзывы


Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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