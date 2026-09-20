Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ручка перьев. Parker IM Vibrant Rings F315 (CW2172859) Marine Blue PVD M сталь нержавеющая подар.кор. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. Профессиональная ручка Parker IM в элегантной коробке Parker станет незабываемым подарком. Ручка Parker с полностью черной отделкой и акцентами в виде колец цвета морской волны.
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