Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%3 330 руб. 5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207532
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
170
Описание товара Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор.
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Достоинства:
Комментарий:
Приобреталась в подарок, под гравировку. Красивая, качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ручка. Давно имеем дело с Паркером, оригинал. Презентабельно, качественно, на подарок прекрасно подойдёт. Ручка пришла упакованная, все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная и красивая ручка. Пишет мягко. Цена более чем приятная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная идея для подарка. Удобна при письме. В комплекте чернила чёрного цвета толщины F (0.5).
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ручка. Оригинал. Но стержень потек. Снижать оценку не стал, но неприятно.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, стильная ручка. Стержень пишет классно. Для тех, кто любит классику)
Достоинства:
Комментарий:
На мой взгляд, качество хорошее, удобна и дизайн отличный, под стать перьевой ручке.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка красивая, тяжеленькая, удобная. Брала на подарок. Стержень был внизу под ручкой (сначала не нашли, думали украли) Оригинальный стержень синего цвета, кстати, подошел без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная ручка. Слабым местом является резьба. По ощущениям - при малейшем \"перетяге\" лопнет. Но я не собираюсь её ежедневно тянуть ))) а в остальном всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Красивая ручка для достойного мужчины,пришла надежно упакована,быстрая доставка,очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, за свои деньги рекомендую, материалы и краска просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка хорошая. Приехала в коробочке, в комплекте стержень. В ручку его сразу не вставили, нужно самостоятельно. Ручка легкая, на премиум класс не похожа, хотя и сделана качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка болтается в колпачке. В остальном — всё идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная ручка, оригинал, увесистая и качественная
Достоинства:
Комментарий:
Ручка хорошего качества, стильный дизайн, солидный вид. К покупке рекомендую
Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка роллер IM Core T321 (1931658) Black CT F черные чернила подар.кор.
Достоинства:
Комментарий:
Приобреталась в подарок, под гравировку. Красивая, качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ручка. Давно имеем дело с Паркером, оригинал. Презентабельно, качественно, на подарок прекрасно подойдёт. Ручка пришла упакованная, все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная и красивая ручка. Пишет мягко. Цена более чем приятная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная идея для подарка. Удобна при письме. В комплекте чернила чёрного цвета толщины F (0.5).
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ручка. Оригинал. Но стержень потек. Снижать оценку не стал, но неприятно.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, стильная ручка. Стержень пишет классно. Для тех, кто любит классику)
Достоинства:
Комментарий:
На мой взгляд, качество хорошее, удобна и дизайн отличный, под стать перьевой ручке.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка красивая, тяжеленькая, удобная. Брала на подарок. Стержень был внизу под ручкой (сначала не нашли, думали украли) Оригинальный стержень синего цвета, кстати, подошел без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная ручка. Слабым местом является резьба. По ощущениям - при малейшем \"перетяге\" лопнет. Но я не собираюсь её ежедневно тянуть ))) а в остальном всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Красивая ручка для достойного мужчины,пришла надежно упакована,быстрая доставка,очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, за свои деньги рекомендую, материалы и краска просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка хорошая. Приехала в коробочке, в комплекте стержень. В ручку его сразу не вставили, нужно самостоятельно. Ручка легкая, на премиум класс не похожа, хотя и сделана качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка болтается в колпачке. В остальном — всё идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная ручка, оригинал, увесистая и качественная
Достоинства:
Комментарий:
Ручка хорошего качества, стильный дизайн, солидный вид. К покупке рекомендую