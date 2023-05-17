Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
В наличии
Код товара: 449762
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
20
Описание товара Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
Перьевая ручка Parker IM Achromatic Matt Black выполнена из нержавеющей стали, покрытой темно-серым матовым лаком, а детали дизайна, включая перо, украшены специальным блестящим покрытием черного цвета, нанесенным по технологии PVD.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Перьевая ручка Parker IM Achromatic Matt Black выполнена из нержавеющей стали, покрытой темно-серым матовым лаком, а детали дизайна, включая перо, украшены специальным блестящим покрытием черного цвета, нанесенным по технологии PVD.
Достоинства:
На подделку не похоже. Пишет тонко, как заявлено. Выбирал специально перо черного цвета, т.к. не заметны следы чернил после заправки или промывки.
Комментарий:
Рекомендую.
Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 – стоимость товара 4050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
Достоинства:
На подделку не похоже. Пишет тонко, как заявлено. Выбирал специально перо черного цвета, т.к. не заметны следы чернил после заправки или промывки.
Комментарий:
Рекомендую.