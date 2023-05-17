Top.Mail.Ru
Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 - фото 1
Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
  • Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 - фото 1
  • Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
4 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
20

Описание товара Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741

Перьевая ручка Parker IM Achromatic Matt Black выполнена из нержавеющей стали, покрытой темно-серым матовым лаком, а детали дизайна, включая перо, украшены специальным блестящим покрытием черного цвета, нанесенным по технологии PVD.

Отзывы о товаре Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741

17.05.2023
Александр

Достоинства:
На подделку не похоже. Пишет тонко, как заявлено. Выбирал специально перо черного цвета, т.к. не заметны следы чернил после заправки или промывки.

Комментарий:
Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Описание
Перьевая ручка Parker IM Achromatic Matt Black выполнена из нержавеющей стали, покрытой темно-серым матовым лаком, а детали дизайна, включая перо, украшены специальным блестящим покрытием черного цвета, нанесенным по технологии PVD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.05.2023
Александр

Достоинства:
На подделку не похоже. Пишет тонко, как заявлено. Выбирал специально перо черного цвета, т.к. не заметны следы чернил после заправки или промывки.

Комментарий:
Рекомендую.


Parker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741 – стоимость товара 4050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...