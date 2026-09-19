Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068195 Blue CT
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Характеристики
Описание товара Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068195 Blue CT
Выполненная в классическом дизайне, коллекция GRADUATE бесспортно функциональна и современна. Прочная конструкция и современный дизайн, вне сомнения, понравится тем, кто нуждается в надежных и функциональных письменных принадлежностях, отличающихся изяществом стиля и престижностью. Эти пишущие инструменты идеальны для ежедневного использования. Модель 2019 года, перьевая ручка Waterman Graduate Allure из коллекции Allure. Корпус и колпачок современной и элегантной перьевой ручки выполнен из латуни и покрыт многослойным лаком. Грип-секция изготовлена из высококачественного пластика матового черного цвета, отдельные детали дизайна покрыты хромом. Перьевая ручка оснащается пером из нержавещей стали. Письменный инструмент поставляется в фирменной коробке, в комплекте также присутствует один пробный картридж и гарантийный талон с инструкцией.
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