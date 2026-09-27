Parker набор подарочный Parker Jotter London - шар. ручка Red + гел. ручка Blue, M, блистер
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
В наличии
Код товара: 615590
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2 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2022 года
Корпус
бордовый, синий, серебро
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.7
Цвет
синий
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
2 шт. в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х3х1
Вес, г.
200
Описание товара Parker набор подарочный Parker Jotter London - шар. ручка Red + гел. ручка Blue, M, блистер
Улучшенная модель культовой шариковой ручки Parker Jotter. Высоконадежный кнопочный механизм выдвижения стержня. Используется стандартный стержень Parker для шариковых ручек.
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2022 года
Корпус
бордовый, синий, серебро
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.7
Цвет
синий
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
2 шт. в комплекте
Страна производитель
Китай
Улучшенная модель культовой шариковой ручки Parker Jotter. Высоконадежный кнопочный механизм выдвижения стержня. Используется стандартный стержень Parker для шариковых ручек.
Parker набор подарочный Parker Jotter London - шар. ручка Red + гел. ручка Blue, M, блистер - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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