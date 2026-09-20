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Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор.

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Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
  • Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579652
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
тдельные элементы дизайна - PVD покрытие чёрного и оранжевого цвета
Корпус
серный, оранжевый
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор.

Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. Профессиональная ручка Parker IM в элегантной коробке Parker станет незабываемым подарком. Ручка Parker с полностью черной отделкой и акцентами в виде колец цвета морской волны.

Отзывы о товаре Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
тдельные элементы дизайна - PVD покрытие чёрного и оранжевого цвета
Корпус
серный, оранжевый
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
ювелирная латунь
Механизм подачи стержня
нажимного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. Профессиональная ручка Parker IM в элегантной коробке Parker станет незабываемым подарком. Ручка Parker с полностью черной отделкой и акцентами в виде колец цвета морской волны.
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Отзывы


Ручка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172946) Flame Orange PVD M син. черн. подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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