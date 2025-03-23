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Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black

4 Отзывы
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Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black - фото 1
Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black - фото 1
  • Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
серый
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black

Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Джалиашвили Георгий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная покупка! В комплекте всё нарядно - фирменный пластиковый пакет, фирменный подарочный картонный пакет, сама ручка в двойной коробке. Всё новое, без вопросов, выглядит круто и стильно. Однозначно годится на подарок. Штрихкод пробивается. Единственный момент - сам корпус ручки металлический с матовым шершавым покрытием не скользит в руке, а вот наконечник из глянцевого скользкого пластика. Информацию об этом я описании не нашёл. Просто предупреждаю тех, кто любит держать ручку близко к стержню.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично выглядит, матовая черная вообще огонь
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ряд надписей на белой коробке ( в которую вставлена подарочная) заклеены белыми стикерами. Клей хороший, просто так не оторвёшь. Что хотели замаскировать? Смутило различие в нанесении на ней маркировки с поступившей от другого поставщика.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2023
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Написано франция оказалось китай



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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
серый
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Джалиашвили Георгий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная покупка! В комплекте всё нарядно - фирменный пластиковый пакет, фирменный подарочный картонный пакет, сама ручка в двойной коробке. Всё новое, без вопросов, выглядит круто и стильно. Однозначно годится на подарок. Штрихкод пробивается. Единственный момент - сам корпус ручки металлический с матовым шершавым покрытием не скользит в руке, а вот наконечник из глянцевого скользкого пластика. Информацию об этом я описании не нашёл. Просто предупреждаю тех, кто любит держать ручку близко к стержню.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично выглядит, матовая черная вообще огонь
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ряд надписей на белой коробке ( в которую вставлена подарочная) заклеены белыми стикерами. Клей хороший, просто так не оторвёшь. Что хотели замаскировать? Смутило различие в нанесении на ней маркировки с поступившей от другого поставщика.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2023
Степан А.

Достоинства:


Комментарий:
Написано франция оказалось китай


Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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