Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
В наличии
Код товара: 449764
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Загружаем...
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Загружаем...
2 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
серый
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
50
Описание товара Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
серый
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная покупка! В комплекте всё нарядно - фирменный пластиковый пакет, фирменный подарочный картонный пакет, сама ручка в двойной коробке. Всё новое, без вопросов, выглядит круто и стильно. Однозначно годится на подарок. Штрихкод пробивается. Единственный момент - сам корпус ручки металлический с матовым шершавым покрытием не скользит в руке, а вот наконечник из глянцевого скользкого пластика. Информацию об этом я описании не нашёл. Просто предупреждаю тех, кто любит держать ручку близко к стержню.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выглядит, матовая черная вообще огонь
Достоинства:
Комментарий:
Ряд надписей на белой коробке ( в которую вставлена подарочная) заклеены белыми стикерами. Клей хороший, просто так не оторвёшь. Что хотели замаскировать? Смутило различие в нанесении на ней маркировки с поступившей от другого поставщика.
Достоинства:
Комментарий:
Написано франция оказалось китай
Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличная покупка! В комплекте всё нарядно - фирменный пластиковый пакет, фирменный подарочный картонный пакет, сама ручка в двойной коробке. Всё новое, без вопросов, выглядит круто и стильно. Однозначно годится на подарок. Штрихкод пробивается. Единственный момент - сам корпус ручки металлический с матовым шершавым покрытием не скользит в руке, а вот наконечник из глянцевого скользкого пластика. Информацию об этом я описании не нашёл. Просто предупреждаю тех, кто любит держать ручку близко к стержню.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выглядит, матовая черная вообще огонь
Достоинства:
Комментарий:
Ряд надписей на белой коробке ( в которую вставлена подарочная) заклеены белыми стикерами. Клей хороший, просто так не оторвёшь. Что хотели замаскировать? Смутило различие в нанесении на ней маркировки с поступившей от другого поставщика.
Достоинства:
Комментарий:
Написано франция оказалось китай