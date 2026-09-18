Ручка перьевая Parker Jotter Core (2030948) Stainless Steel GT M сталь нержавеющая подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207489
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
модель 2018 года
Корпус
серебряный, стальной
Перо
открытое
Размер пера
M (среднее)
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
70
Описание товара Ручка перьевая Parker Jotter Core (2030948) Stainless Steel GT M сталь нержавеющая подар.кор.
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
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Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
модель 2018 года
Корпус
серебряный, стальной
Перо
открытое
Размер пера
M (среднее)
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Ручка перьевая Parker Jotter Core (2030948) Stainless Steel GT M сталь нержавеющая подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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