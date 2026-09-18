Ручка шариковая Parker Jotter XL K69 (2068511) Matte Green CT M синие чернила подар.кор.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ручка шариковая Parker Jotter XL K69 (2068511) Matte Green CT M синие чернила подар.кор.
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker. Parker Jotter XL Икона на каждый день теперь доступна в большем размере. Классический дизайн ручки был модифицирован, чтобы удовлетворить предпочтения тех, кому удобнее писать ручками большего размера. Длина, диаметр, вес были увеличены на 7%. При этом традиционна форма, зажим- стрела и фирменный «клик» остаются неизменными.
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