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Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор.

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Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 1
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 2
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 3
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 4
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 5
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 6
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 7
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 8
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Толщина письма
М (средняя)
Цвет чернил
черный
Цвет корпуса
черный
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 3
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 4
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 5
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 6
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 7
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 8
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207638
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Толщина письма
М (средняя)
Цвет чернил
черный
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
150

Описание товара Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор.

Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 Особенности: Коллекция / Серия: Sonnet Core Оригинальный цвет корпуса: LaqBlack GT Материал корпуса: латунь/лак глянцевый черный Отделка деталей: торец ручки: латунь покрытая золотом/зажим колпачка: сталь покрытая золотом/кольцо: латунь с золотым напылением Наличие колпачка: без колпачка Наличие клипа: ДА

Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 (1931497) LaqBlack GT M черные чернила подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Толщина письма
М (средняя)
Цвет чернил
черный
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Франция
Описание
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K530 Особенности: Коллекция / Серия: Sonnet Core Оригинальный цвет корпуса: LaqBlack GT Материал корпуса: латунь/лак глянцевый черный Отделка деталей: торец ручки: латунь покрытая золотом/зажим колпачка: сталь покрытая золотом/кольцо: латунь с золотым напылением Наличие колпачка: без колпачка Наличие клипа: ДА
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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