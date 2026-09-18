Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор.
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
80
Описание товара Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор.
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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