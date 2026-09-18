Top.Mail.Ru
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
  • Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
  • Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
  • Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
  • Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
  • Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
  • Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207533
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
80

Описание товара Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор.

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая IM Core F321 (1931644) Black CT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...