Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб.
В наличии
Код товара: 450337
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12 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT
H?misph?re наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
H?misph?re наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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