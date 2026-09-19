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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT купить с доставкой в Москве
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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT

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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 1
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 2
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 3
Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 1
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 2
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 3
  • Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT
12 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT

H?misph?re наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?

Отзывы о товаре Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Описание
H?misph?re наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая Waterman Hemisphere S0920710 Matt Black GT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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