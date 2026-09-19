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Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST

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Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото 1
Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото 2
Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST
19 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х5
Вес, г.
360

Описание товара Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST

Шариковая ручка представленной модели является идеальным подарком человеку, который ценит строгость линий и сдержанность в цветовой гамме. Чёрный корпус и металлические вставки притягивают взгляды к данному аксессуару. Инновационный механизм работает без сбоев.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Описание
Шариковая ручка представленной модели является идеальным подарком человеку, который ценит строгость линий и сдержанность в цветовой гамме. Чёрный корпус и металлические вставки притягивают взгляды к данному аксессуару. Инновационный механизм работает без сбоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Carene S0293950 Black Sea ST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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