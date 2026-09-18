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Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 купить с доставкой в Москве
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Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516

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Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 1
Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
  • Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 1
  • Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 410 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 239293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516
13 410 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516

Отзывы о товаре Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые подарочные
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая PARKER Sonnet Core Matt Black GT, корпус черный матовый лак, позолоченные детали, черная, 1931516 - по цене 13410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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