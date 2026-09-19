Ручка-роллер Waterman Expert S0951880 Matte Black CT
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Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб.
В наличии
Код товара: 450299
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 220 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Ручка-роллер Waterman Expert S0951880 Matte Black CT
Если человек чтит не только престиж, элегантность и качество, но еще комфорт и скорость письма, то ручка-роллер – это наилучший вариант письменного инструмента. В роллере Matte Black CT все идеально, все продуманно. Она всегда очень удобно лежит в руке, пишет с минимальными усилиями, никогда не скользит и всегда радует глаз своим грациозным силуэтом и утонченными линиями. Особого шарма этому инструменту для рукотворного письма придает эффект матовости, который в сочетании с глянцевым блеском лакированной поверхности некоторых зон корпуса смотрится просто превосходно.
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Если человек чтит не только престиж, элегантность и качество, но еще комфорт и скорость письма, то ручка-роллер – это наилучший вариант письменного инструмента. В роллере Matte Black CT все идеально, все продуманно. Она всегда очень удобно лежит в руке, пишет с минимальными усилиями, никогда не скользит и всегда радует глаз своим грациозным силуэтом и утонченными линиями. Особого шарма этому инструменту для рукотворного письма придает эффект матовости, который в сочетании с глянцевым блеском лакированной поверхности некоторых зон корпуса смотрится просто превосходно.
Ручка-роллер Waterman Expert S0951880 Matte Black CT - по цене 13220 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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