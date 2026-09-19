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Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT

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Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - фото 2
Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450296
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT
11 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
черный, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT

Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
черный, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Expert S0951700 Black GT - купить по цене 11900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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