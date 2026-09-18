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Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386

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Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 1
Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 2
Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 3
Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 4
Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
  • Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 1
  • Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 2
  • Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 3
  • Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 4
  • Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 480 руб. 
Начислим 568 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 239548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386
35 480 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386

В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.

Отзывы о товаре Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Страна производитель
Китай
Описание

В комплекте: стержень, гарантийный талон с инструкцией, подарочная коробка.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая PARKER Duofold Classic Black GT, корпус черный, позолоченные детали, черная, 1931386 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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