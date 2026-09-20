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Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор.

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Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 4
Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
акриловая смола
Механизм подачи стержня
поворотного действия
  • Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 4
  • Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
11 310 руб.  20 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579643
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
оригинальная продольная гравировка на колпачке
Корпус
голубой, серебряный, золотой
Толщина линии, мм
1
Цвет
черный
Вид ручки
шариковая
Материал
акриловая смола
Механизм подачи стержня
поворотного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор.

Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классики, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна. Сохраняя свой фирменный обтекаемый силуэт, эта шариковая ручка с поворотным механизмом и стержнем Quinkflow обеспечивает плавное и надежное письмо. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на крышке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры., Взяв классику дизайна и переосмыслив ее для современного мира, Parker 51 Premium выглядит захватывающей фигурой на фоне минималистского технологического стиля. Взяв классику дизайна и переосмыслив ее для современного мира, Parker 51 Premium выглядит захватывающей фигурой на фоне минималистского технологического стиля.

Отзывы о товаре Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
оригинальная продольная гравировка на колпачке
Корпус
голубой, серебряный, золотой
Толщина линии, мм
1
Цвет
черный
Вид ручки
шариковая
Материал
акриловая смола
Механизм подачи стержня
поворотного действия
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Описание
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классики, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна. Сохраняя свой фирменный обтекаемый силуэт, эта шариковая ручка с поворотным механизмом и стержнем Quinkflow обеспечивает плавное и надежное письмо. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на крышке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры., Взяв классику дизайна и переосмыслив ее для современного мира, Parker 51 Premium выглядит захватывающей фигурой на фоне минималистского технологического стиля. Взяв классику дизайна и переосмыслив ее для современного мира, Parker 51 Premium выглядит захватывающей фигурой на фоне минималистского технологического стиля.
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Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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