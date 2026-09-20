Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579636
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
106
Описание товара Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.
Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
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Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ручка роллер Parker Vector XL (CW2159774) Black CT F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.