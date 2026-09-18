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Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 купить с доставкой в Москве
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Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370

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Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 - фото 1
Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 - фото 1
  • Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 239405
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Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
автоматическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х5
Вес, г.
104

Описание товара Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370

Отзывы о товаре Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
автоматическая
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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