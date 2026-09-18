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Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор.

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Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 1
Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 2
Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Вид ручки
роллер
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 1
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 2
  • Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207633
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
колпачок защелкивается
Корпус
ювелирная латунь, покрытая эпоксидным матовым черным лаком
Перо
нет
Размер пера
нет
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
роллер
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
сменный стержень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
150

Описание товара Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор.

Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
колпачок защелкивается
Корпус
ювелирная латунь, покрытая эпоксидным матовым черным лаком
Перо
нет
Размер пера
нет
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
роллер
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
сменный стержень
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker Sonnet Core T528 (1931518) Matte Black GT F черные чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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