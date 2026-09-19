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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT купить с доставкой в Москве
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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT

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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - фото 1
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - фото 2
Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - фото 1
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - фото 2
  • Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450333
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT
10 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT

Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?

Отзывы о товаре Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Страна производитель
Китай
Описание
Hemisphere наполняет каждый миг освежающей элегантностью. В духе инноваций Waterman она делает акцент на обтекаемой простоте. Удивительно спокойный дизайн в сочетании с благородными материалами создаёт атмосферу творческого вдохновения во время письма. Какой ещё аксессуар мог бы идеально дополнить такое живое воображение, как ваше?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT - по цене 10530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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