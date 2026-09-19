Ручка шариковая Waterman Expert S0952100 Stainless Steel CT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 510 руб.
В наличии
Код товара: 450302
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10 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
покрытие из драгоценных металлов, закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариковая Waterman Expert S0952100 Stainless Steel CT
Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
покрытие из драгоценных металлов, закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Expert добавит стильной элегентности Парижа в ваш рабочий день. Своим благородным сигарообразным силуэтом и богатством изысканных материалов, он отражает поистине творческий дух вашей важной персоны. Позвольте вашему имиджу и профессиональным талантам сиять с классической изысканностью Waterman. Клиенты и коллеги будут узнавать вас по вашему утонченному вкусу.
Ручка шариковая Waterman Expert S0952100 Stainless Steel CT - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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