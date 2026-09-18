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Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор.

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Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. - фото 1
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. - фото 2
Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 340 руб.  12 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207648
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
высоконадежный поворотный механизм с фиксацией стержня в выдвинутом положении
Корпус
шлифованная нержавеющая сталь с матовой поверхностью, отдельные элементы дизайна
Перо
нет
Размер пера
нет
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
черный
Вид ручки
шариковая
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
покрытие из драгоценных металлов, сменный картридж
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор.

Когда в ручке сочетаются серебро и золото, всегда получаются весьма неожиданные и оригинальные сочетания. Ручка Parker Sonnet Core Stainless Steel GT как раз из тех аксессуаров, мимо которых проходит не стоит. Она выглядит весьма оригинально благодаря тому, что покрытие из золота придает особый блеск и глубину серебру. Покрытия в ручке очень надежные — позолота не покроется сетью царапин и не облезет, как это часто бывает в дешевых аналогах. Тут все практично, надежно и долговечно. Согласитесь, что редкий производитель согласится давать гарантию два года на свой товар. А у Паркер — это традиция. Надо сказать, что все ручки из коллекции Sonnet достойны внимания!

Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
высоконадежный поворотный механизм с фиксацией стержня в выдвинутом положении
Корпус
шлифованная нержавеющая сталь с матовой поверхностью, отдельные элементы дизайна
Перо
нет
Размер пера
нет
Толщина линии, мм
0.8
Цвет
черный
Вид ручки
шариковая
Материал
латунь/пластик
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
покрытие из драгоценных металлов, сменный картридж
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Когда в ручке сочетаются серебро и золото, всегда получаются весьма неожиданные и оригинальные сочетания. Ручка Parker Sonnet Core Stainless Steel GT как раз из тех аксессуаров, мимо которых проходит не стоит. Она выглядит весьма оригинально благодаря тому, что покрытие из золота придает особый блеск и глубину серебру. Покрытия в ручке очень надежные — позолота не покроется сетью царапин и не облезет, как это часто бывает в дешевых аналогах. Тут все практично, надежно и долговечно. Согласитесь, что редкий производитель согласится давать гарантию два года на свой товар. А у Паркер — это традиция. Надо сказать, что все ручки из коллекции Sonnet достойны внимания!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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