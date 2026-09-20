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Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH)

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Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 17
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575158
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH)

Зарядное устройство Digma — идеальное решение для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для быстрой зарядки своих телефонов и других устройств. Этот аксессуар выполнен в элегантном белом цвете, что придаёт ему стильный и современный вид, отлично подходящий для любого интерьера. Digma сетевое зарядное устройство обладает внушительной силой выходного тока в 3 Ампера и суммарной выходной мощностью 30 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Благодаря наличию одного порта USB-C, вы сможете подключать современные устройства и наслаждаться высокой скоростью передачи энергии. Это устройство от Digma — гарантия качества и долговечности. Оно идеально подходит для использования как дома, так и в офисе, обеспечивая вам спокойствие и уверенность в том, что ваши устройства всегда будут заряжены вовремя.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Digma DGW3C 3A PD универсальное белый (DGW3C0F010WH)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Digma — идеальное решение для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для быстрой зарядки своих телефонов и других устройств. Этот аксессуар выполнен в элегантном белом цвете, что придаёт ему стильный и современный вид, отлично подходящий для любого интерьера. Digma сетевое зарядное устройство обладает внушительной силой выходного тока в 3 Ампера и суммарной выходной мощностью 30 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Благодаря наличию одного порта USB-C, вы сможете подключать современные устройства и наслаждаться высокой скоростью передачи энергии. Это устройство от Digma — гарантия качества и долговечности. Оно идеально подходит для использования как дома, так и в офисе, обеспечивая вам спокойствие и уверенность в том, что ваши устройства всегда будут заряжены вовремя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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