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Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A

31 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 1
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 2
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 3
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 4
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 5
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 6
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 370 руб.  2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411137
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
120

Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A

Сетевое зарядное устройство Apple MHJE3ZM/A может использоваться с любыми устройствами, а не только со смартфонами и планшетами «яблочного» бренда. Для этого оно имеет интерфейс USB-C, к которому подключается кабель. Приспособление позволяет эффективно пополнить ресурс совместимых устройств. Опция ускоренной зарядки Power Delivery дает возможность сделать это очень быстро. Выходная мощность сетевого зарядного устройства Apple MHJE3ZM/A достигает 20 Вт. За счет миниатюрных размеров белого корпуса брать с собой приспособление можно куда угодно.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Кажется оригинальным , посмотрим со временем.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зарядка,оригинальный блок
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, айфон быстро заряжает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, заряжает хорошо. Проблем никаких нет
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка супер! По всем признакам оригинал)))
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Znaur M.

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает быстро, всё подошло!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Заряжает быстро. Не греется
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иоанн М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличного качества, оригинал. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
По ощущению оригинальный адаптер!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный оригинал, заряжает быстро, рекомендую.
21.07.2023
Сергей

Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
По всем известным проверенным параметрам - оригинал
27.06.2023
Виктор

Достоинства:
Оригинал.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
По всем критериям - оригинал. Работает нормально. Самая адекватная цена на рынке.
29.05.2023
Иван

Достоинства:
Вроде оригинал. Хорошая цена. Удобство заказа на сайте.

Недостатки:
Пока не обнаружено.
17.05.2023
Аныл

Достоинства:
Оригинал у Apple, качественный , быстро зарядка, не греется в розетке.

Недостатки:
Пока не обнаружен.

Комментарий:
достойная цена ниже рыночный стоимостью. Доставка в СПб очень быстро. Доволен с покупкой. Советую всем.
15.05.2023
Аныл

Достоинства:
Оригинал кабель у Apple. По длинной 2 метра очень удобна , везде достигает, главно не коротка.

Недостатки:
Пока не обнаружен.

Комментарий:
Особенно для путешвинники очень полезной кабель хоть на задный сидение такси:)
27.02.2023
Владимир

Достоинства:
Оригинал однозначно.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Блок из старых поставок 2020 года, но тем лучше. Ростест, сделан в Индии. Берите, не сомневайтесь. Рекомендую к покупке.
08.01.2023
Ловыгина Юлия Сергеевна

Достоинства:
Быстро, качественно и по приемлемой цене
21.12.2022
Юрий

Достоинства:
Соответствует описанию, оригинал.

Недостатки:
Их нет и быть не может

Комментарий:
Очень оперативная работа со стороны интернет магазина, а доставка выше всех похвал. Рекомендую!!!
09.10.2022
Oleg

Достоинства:
Оригинальная зарядка, заряжает быстро !

Комментарий:
Покупаем такую уже вторую.
27.09.2022
Виктор

Достоинства:
Работает без проблем
Вроде оригинал
Сейчас не отличить то оригинал или нет

Недостатки:
Нету

Комментарий:
В целом доволен
Цена только высока
12.07.2022
Полоник Анастасия Андреевна

Достоинства:
Зарядное устройство оригинальное. С момента покупки прошло несколько месяцев. Работает отлично , заряжает быстро

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Apple MHJE3ZM/A может использоваться с любыми устройствами, а не только со смартфонами и планшетами «яблочного» бренда. Для этого оно имеет интерфейс USB-C, к которому подключается кабель. Приспособление позволяет эффективно пополнить ресурс совместимых устройств. Опция ускоренной зарядки Power Delivery дает возможность сделать это очень быстро. Выходная мощность сетевого зарядного устройства Apple MHJE3ZM/A достигает 20 Вт. За счет миниатюрных размеров белого корпуса брать с собой приспособление можно куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Кажется оригинальным , посмотрим со временем.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зарядка,оригинальный блок
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, айфон быстро заряжает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, заряжает хорошо. Проблем никаких нет
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядка супер! По всем признакам оригинал)))
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Znaur M.

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжает быстро, всё подошло!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Заряжает быстро. Не греется
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иоанн М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличного качества, оригинал. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
По ощущению оригинальный адаптер!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный оригинал, заряжает быстро, рекомендую.
21.07.2023
Сергей

Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
По всем известным проверенным параметрам - оригинал
27.06.2023
Виктор

Достоинства:
Оригинал.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
По всем критериям - оригинал. Работает нормально. Самая адекватная цена на рынке.
29.05.2023
Иван

Достоинства:
Вроде оригинал. Хорошая цена. Удобство заказа на сайте.

Недостатки:
Пока не обнаружено.
17.05.2023
Аныл

Достоинства:
Оригинал у Apple, качественный , быстро зарядка, не греется в розетке.

Недостатки:
Пока не обнаружен.

Комментарий:
достойная цена ниже рыночный стоимостью. Доставка в СПб очень быстро. Доволен с покупкой. Советую всем.
15.05.2023
Аныл

Достоинства:
Оригинал кабель у Apple. По длинной 2 метра очень удобна , везде достигает, главно не коротка.

Недостатки:
Пока не обнаружен.

Комментарий:
Особенно для путешвинники очень полезной кабель хоть на задный сидение такси:)
27.02.2023
Владимир

Достоинства:
Оригинал однозначно.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Блок из старых поставок 2020 года, но тем лучше. Ростест, сделан в Индии. Берите, не сомневайтесь. Рекомендую к покупке.
08.01.2023
Ловыгина Юлия Сергеевна

Достоинства:
Быстро, качественно и по приемлемой цене
21.12.2022
Юрий

Достоинства:
Соответствует описанию, оригинал.

Недостатки:
Их нет и быть не может

Комментарий:
Очень оперативная работа со стороны интернет магазина, а доставка выше всех похвал. Рекомендую!!!
09.10.2022
Oleg

Достоинства:
Оригинальная зарядка, заряжает быстро !

Комментарий:
Покупаем такую уже вторую.
27.09.2022
Виктор

Достоинства:
Работает без проблем
Вроде оригинал
Сейчас не отличить то оригинал или нет

Недостатки:
Нету

Комментарий:
В целом доволен
Цена только высока
12.07.2022
Полоник Анастасия Андреевна

Достоинства:
Зарядное устройство оригинальное. С момента покупки прошло несколько месяцев. Работает отлично , заряжает быстро

Недостатки:
Нет


Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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