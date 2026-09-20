Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539454
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
Lightning, USB
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291)
Автомобильное зарядное устройство HAMA H-183291 с разъемом 8-pin Lightning для Apple удовлетворит потребности вашего мобильного устройства в энергии, обеспечивая надежное и быстрое зарядное решение в дороге. Подходит для планшетов и мобильных телефонов, включая Apple iPhone и iPod. Защита от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения для безопасного зарядки. Прочные формованные заглушки и ограничители натяжения обеспечивают надежность в экстремальных условиях.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
Lightning, USB
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Развернуть
Выходной ток, A
1
Страна производитель
Китай
Автомобильное зарядное устройство HAMA H-183291 с разъемом 8-pin Lightning для Apple удовлетворит потребности вашего мобильного устройства в энергии, обеспечивая надежное и быстрое зарядное решение в дороге. Подходит для планшетов и мобильных телефонов, включая Apple iPhone и iPod. Защита от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения для безопасного зарядки. Прочные формованные заглушки и ограничители натяжения обеспечивают надежность в экстремальных условиях.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291)