Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378143
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand 2A черный (GDS4145GL)
Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand имеет форм-фактор подставки. Это техническое решение позволит вам с комфортом использовать смартфон или планшет во время зарядки (например – для просмотра видео). Модель обладает совместимостью с портативными устройствами, обладающими поддержкой технологии Qi. Зарядка без проводов – отличный способ сэкономить как время, так и полезное пространство. Вам нужно будет лишь установить устройство в наиболее удобном для вас месте. Модель предназначена для эксплуатации внутри помещений.
Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand характеризуется пиковой выходной мощностью 20 Вт. Разработчиками устройства предусмотрены защита от перегрева, защита от перегрузки и система защиты от короткого замыкания. Цвет модели – черный.
Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand имеет форм-фактор подставки. Это техническое решение позволит вам с комфортом использовать смартфон или планшет во время зарядки (например – для просмотра видео). Модель обладает совместимостью с портативными устройствами, обладающими поддержкой технологии Qi. Зарядка без проводов – отличный способ сэкономить как время, так и полезное пространство. Вам нужно будет лишь установить устройство в наиболее удобном для вас месте. Модель предназначена для эксплуатации внутри помещений.
Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand характеризуется пиковой выходной мощностью 20 Вт. Разработчиками устройства предусмотрены защита от перегрева, защита от перегрузки и система защиты от короткого замыкания. Цвет модели – черный.
Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand 2A черный (GDS4145GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand 2A черный (GDS4145GL)