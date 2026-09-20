Сетевое зарядное устройство Buro BUWC1 2A универсальное кабель USB Type C черный (BUWC10S00CBK)
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575150
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
60
Описание товара Сетевое зарядное устройство Buro BUWC1 2A универсальное кабель USB Type C черный (BUWC10S00CBK)
Сетевое зарядное устройство со встроенным кабелем USB-C c максимальной силой тока 2 А.
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Теги товара: usb
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство со встроенным кабелем USB-C c максимальной силой тока 2 А.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Сетевое зарядное устройство Buro BUWC1 2A универсальное кабель USB Type C черный (BUWC10S00CBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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