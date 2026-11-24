Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510N 2A+1.67A PD белый (EP-T1510NWEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
11х5х3
Вес, г.
80
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510N 2A+1.67A PD белый (EP-T1510NWEGRU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 подключается к розетке востребованного стандарта евро и поддерживает протокол Power Delivery 2.0, благодаря чему позволяет быстро восстанавливать заряд подключенных совместимых устройств. Оно выполнено в компактном пластиковом корпусе, на котором расположен порт USB-C. Данное устройство обладает силой тока на уровне значения 2 А и выходной мощностью в пределах 15 Вт. Оригинальное ЗУ Samsung EP-T1510 гарантирует стабильный и безопасный процесс зарядки на протяжении длительного срока эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Вьетнам
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 подключается к розетке востребованного стандарта евро и поддерживает протокол Power Delivery 2.0, благодаря чему позволяет быстро восстанавливать заряд подключенных совместимых устройств. Оно выполнено в компактном пластиковом корпусе, на котором расположен порт USB-C. Данное устройство обладает силой тока на уровне значения 2 А и выходной мощностью в пределах 15 Вт. Оригинальное ЗУ Samsung EP-T1510 гарантирует стабильный и безопасный процесс зарядки на протяжении длительного срока эксплуатации.
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510N 2A+1.67A PD белый (EP-T1510NWEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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