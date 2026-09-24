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Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651034
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Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144)
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждом элементе. Это автомобильное зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C, что позволяет одновременно заряжать два устройства без потери скорости и эффективности. Суммарная выходная мощность составляет впечатляющие 36 Вт, что обеспечивает быструю и стабильную зарядку ваших устройств. Сила выходного тока в 3 А способствует оптимальной передаче энергии, позволяя вашим гаджетам быть всегда готовыми к использованию. Бренд Ugreen славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает это зарядное устройство незаменимым аксессуаром для вашего автомобиля.
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждом элементе. Это автомобильное зарядное устройство оснащено двумя портами USB-C, что позволяет одновременно заряжать два устройства без потери скорости и эффективности. Суммарная выходная мощность составляет впечатляющие 36 Вт, что обеспечивает быструю и стабильную зарядку ваших устройств. Сила выходного тока в 3 А способствует оптимальной передаче энергии, позволяя вашим гаджетам быть всегда готовыми к использованию. Бренд Ugreen славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает это зарядное устройство незаменимым аксессуаром для вашего автомобиля.
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 2хUSB-A, QC 3.0, 36 Вт (10144) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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