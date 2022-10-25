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Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W)

2 Отзывы
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Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 1
Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 2
Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 3
Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 4
Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 5
Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 6
Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 1
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 2
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 3
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 4
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 5
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 6
  • Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164251
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
93

Описание товара Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W)

Универсальное зарядное устройство для различных мобильных устройств. Поддержка Quick Charge 3.0. Кабель в комплект не входит.

Отзывы о товаре Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W)

25.10.2022
Костя

Достоинства:
Хороший блок, разъем расположен удобно, кабель из него не вываливается, заряжает быстро, не перегревается, даже когда на ночь ставлю телефон и купил его по довольно приятной цене
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2019
Fantom2357

Достоинства:
Быстрый кубик базару джексон



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное зарядное устройство для различных мобильных устройств. Поддержка Quick Charge 3.0. Кабель в комплект не входит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Костя

Достоинства:
Хороший блок, разъем расположен удобно, кабель из него не вываливается, заряжает быстро, не перегревается, даже когда на ночь ставлю телефон и купил его по довольно приятной цене
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2019
Fantom2357

Достоинства:
Быстрый кубик базару джексон


Сетевое зар./устр. Buro TJ-248W QC 3.0 2.4A+1.67A+1.25A универсальное белый (TJ-248W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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