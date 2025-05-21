Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger оснащено беспроводной платформой Qi, встроенной в держатель для смартфона. Оно позволяет восстанавливать запас энергии в дороге, не путаясь в проводах. Вы можете использовать его совместно с Mi 9, iPhone 11, Samsung Galaxy S10 и другими флагманскими девайсами.Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger автоматически выбирает подходящую мощность в соответствии с характеристиками смартфона. Оно помогает быстро восстановить запас энергии, но не уменьшает срок службы аккумулятора. Двухступенчатая система охлаждения защищает его от перегрева в самые жаркие летние дни.Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger очень удобно в использовании. Его боковые крепления автоматически зажимают смартфон, надежно удерживая мобильный девайс даже при езде по некачественной дороге. Оно поддерживает два способа установки — на решетку радиатора или на приборную панель.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. В комплекте переходник в прикуриватель, есть крепление для держателя, клеится на торпеду, на случай если больше крепить некуда. Можно использовать как обычный держатель для телефона. Все продумано.
Достоинства:
Комментарий:
всё вовремя, зарядка огонь, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Удобный. Рекомендую к покупке. Товар полностью соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Люблю эти зарядки. Подарила всем кому желала добра. Заказывала раз пять или шесть. Всем автолюбителям рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
На кочках слетает с крепления где печка но в общем все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, удобный, симпатичный
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно устанавливать и пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Купил себе, сын увидел - купил и ему. Удобный, что автоматически закрепляет телефон
Достоинства:
Комментарий:
Описание и реальность совпадают. Зарядка огонь, полностью устраивает, только по цене может и дороговата, чуууть подешевле бы была. Одно НО - телефон фиксирует автоматически, поэтому если заглушить машину, извлечь телефон из зарядки не получится, надо будет опять заводить, но это дело привычки и со временем уже привыкаешь
Достоинства:
Комментарий:
Дарили в подарок все работает, все супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Оригинал. Пока вроде нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Остались довольны!
Достоинства:
Комментарий:
быстро заряжает м без проводов
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел в срок, упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель, с первого раза получилось закрепить его на дефлектор, хотя по отзывам все мучаются Работает без сбоев, заряжает быстро Удобно автоматическое схватывание, но неудобно,что начинает работать после пуска авто (но это уже самим автозапуск какой нибудь делать) Единственный минус, не подошел штекер в прикуриватель, который в комплекте. Слишком короткий и не дотягивает до контактов (на mazda 6)
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная вещь для водителя. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Было бы круто добавить кнопку отключения зарядки, а так пушка !)
Достоинства:
Комментарий:
потрясная вещь, очень юыстро зарядает телефон, доставать просто, даже при выключенном автомобиле ничего не мешает вытащить телефон.
Достоинства:
Комментарий:
На жигулях отходит. Зарядка передается рывками. Т.е. отошла если зарядка телефон не достать 2107
Достоинства:
Комментарий:
Держатель понравился. Купил ещё один в другую машину.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный зарядник в авто, не заморачиваешься с проводом, мы с женой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Шарнир стандартный, подошёл от старого держателя
Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. В комплекте переходник в прикуриватель, есть крепление для держателя, клеится на торпеду, на случай если больше крепить некуда. Можно использовать как обычный держатель для телефона. Все продумано.
Достоинства:
Комментарий:
всё вовремя, зарядка огонь, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Удобный. Рекомендую к покупке. Товар полностью соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Люблю эти зарядки. Подарила всем кому желала добра. Заказывала раз пять или шесть. Всем автолюбителям рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
На кочках слетает с крепления где печка но в общем все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, удобный, симпатичный
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно устанавливать и пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Купил себе, сын увидел - купил и ему. Удобный, что автоматически закрепляет телефон
Достоинства:
Комментарий:
Описание и реальность совпадают. Зарядка огонь, полностью устраивает, только по цене может и дороговата, чуууть подешевле бы была. Одно НО - телефон фиксирует автоматически, поэтому если заглушить машину, извлечь телефон из зарядки не получится, надо будет опять заводить, но это дело привычки и со временем уже привыкаешь
Достоинства:
Комментарий:
Дарили в подарок все работает, все супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Оригинал. Пока вроде нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Остались довольны!
Достоинства:
Комментарий:
быстро заряжает м без проводов
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел в срок, упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель, с первого раза получилось закрепить его на дефлектор, хотя по отзывам все мучаются Работает без сбоев, заряжает быстро Удобно автоматическое схватывание, но неудобно,что начинает работать после пуска авто (но это уже самим автозапуск какой нибудь делать) Единственный минус, не подошел штекер в прикуриватель, который в комплекте. Слишком короткий и не дотягивает до контактов (на mazda 6)
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная вещь для водителя. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Было бы круто добавить кнопку отключения зарядки, а так пушка !)
Достоинства:
Комментарий:
потрясная вещь, очень юыстро зарядает телефон, доставать просто, даже при выключенном автомобиле ничего не мешает вытащить телефон.
Достоинства:
Комментарий:
На жигулях отходит. Зарядка передается рывками. Т.е. отошла если зарядка телефон не достать 2107
Достоинства:
Комментарий:
Держатель понравился. Купил ещё один в другую машину.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный зарядник в авто, не заморачиваешься с проводом, мы с женой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Шарнир стандартный, подошёл от старого держателя