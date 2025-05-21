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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger

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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
20
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
3 220 руб.  3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360179
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
419

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger

Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger оснащено беспроводной платформой Qi, встроенной в держатель для смартфона. Оно позволяет восстанавливать запас энергии в дороге, не путаясь в проводах. Вы можете использовать его совместно с Mi 9, iPhone 11, Samsung Galaxy S10 и другими флагманскими девайсами.Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger автоматически выбирает подходящую мощность в соответствии с характеристиками смартфона. Оно помогает быстро восстановить запас энергии, но не уменьшает срок службы аккумулятора. Двухступенчатая система охлаждения защищает его от перегрева в самые жаркие летние дни.Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger очень удобно в использовании. Его боковые крепления автоматически зажимают смартфон, надежно удерживая мобильный девайс даже при езде по некачественной дороге. Оно поддерживает два способа установки — на решетку радиатора или на приборную панель.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь. В комплекте переходник в прикуриватель, есть крепление для держателя, клеится на торпеду, на случай если больше крепить некуда. Можно использовать как обычный держатель для телефона. Все продумано.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё вовремя, зарядка огонь, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Рекомендую к покупке. Товар полностью соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Эльмира Д.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю эти зарядки. Подарила всем кому желала добра. Заказывала раз пять или шесть. Всем автолюбителям рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александра Р.

Достоинства:


Комментарий:
На кочках слетает с крепления где печка но в общем все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, удобный, симпатичный
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Владислав З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно устанавливать и пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил себе, сын увидел - купил и ему. Удобный, что автоматически закрепляет телефон
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Описание и реальность совпадают. Зарядка огонь, полностью устраивает, только по цене может и дороговата, чуууть подешевле бы была. Одно НО - телефон фиксирует автоматически, поэтому если заглушить машину, извлечь телефон из зарядки не получится, надо будет опять заводить, но это дело привычки и со временем уже привыкаешь
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Амттт А.

Достоинства:


Комментарий:
Дарили в подарок все работает, все супер
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Оригинал. Пока вроде нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Остались довольны!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
быстро заряжает м без проводов
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2023
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел в срок, упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2023
Эвелина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, с первого раза получилось закрепить его на дефлектор, хотя по отзывам все мучаются Работает без сбоев, заряжает быстро Удобно автоматическое схватывание, но неудобно,что начинает работать после пуска авто (но это уже самим автозапуск какой нибудь делать) Единственный минус, не подошел штекер в прикуриватель, который в комплекте. Слишком короткий и не дотягивает до контактов (на mazda 6)
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2023
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная вещь для водителя. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Было бы круто добавить кнопку отключения зарядки, а так пушка !)
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
потрясная вещь, очень юыстро зарядает телефон, доставать просто, даже при выключенном автомобиле ничего не мешает вытащить телефон.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На жигулях отходит. Зарядка передается рывками. Т.е. отошла если зарядка телефон не достать 2107
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель понравился. Купил ещё один в другую машину.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный зарядник в авто, не заморачиваешься с проводом, мы с женой довольны
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2023
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Шарнир стандартный, подошёл от старого держателя



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger оснащено беспроводной платформой Qi, встроенной в держатель для смартфона. Оно позволяет восстанавливать запас энергии в дороге, не путаясь в проводах. Вы можете использовать его совместно с Mi 9, iPhone 11, Samsung Galaxy S10 и другими флагманскими девайсами.Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger автоматически выбирает подходящую мощность в соответствии с характеристиками смартфона. Оно помогает быстро восстановить запас энергии, но не уменьшает срок службы аккумулятора. Двухступенчатая система охлаждения защищает его от перегрева в самые жаркие летние дни.Автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger очень удобно в использовании. Его боковые крепления автоматически зажимают смартфон, надежно удерживая мобильный девайс даже при езде по некачественной дороге. Оно поддерживает два способа установки — на решетку радиатора или на приборную панель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь. В комплекте переходник в прикуриватель, есть крепление для держателя, клеится на торпеду, на случай если больше крепить некуда. Можно использовать как обычный держатель для телефона. Все продумано.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё вовремя, зарядка огонь, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Рекомендую к покупке. Товар полностью соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Эльмира Д.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю эти зарядки. Подарила всем кому желала добра. Заказывала раз пять или шесть. Всем автолюбителям рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александра Р.

Достоинства:


Комментарий:
На кочках слетает с крепления где печка но в общем все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, удобный, симпатичный
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Владислав З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно устанавливать и пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил себе, сын увидел - купил и ему. Удобный, что автоматически закрепляет телефон
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Описание и реальность совпадают. Зарядка огонь, полностью устраивает, только по цене может и дороговата, чуууть подешевле бы была. Одно НО - телефон фиксирует автоматически, поэтому если заглушить машину, извлечь телефон из зарядки не получится, надо будет опять заводить, но это дело привычки и со временем уже привыкаешь
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Амттт А.

Достоинства:


Комментарий:
Дарили в подарок все работает, все супер
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Оригинал. Пока вроде нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Остались довольны!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
быстро заряжает м без проводов
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2023
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел в срок, упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2023
Эвелина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, с первого раза получилось закрепить его на дефлектор, хотя по отзывам все мучаются Работает без сбоев, заряжает быстро Удобно автоматическое схватывание, но неудобно,что начинает работать после пуска авто (но это уже самим автозапуск какой нибудь делать) Единственный минус, не подошел штекер в прикуриватель, который в комплекте. Слишком короткий и не дотягивает до контактов (на mazda 6)
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2023
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная вещь для водителя. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Было бы круто добавить кнопку отключения зарядки, а так пушка !)
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
потрясная вещь, очень юыстро зарядает телефон, доставать просто, даже при выключенном автомобиле ничего не мешает вытащить телефон.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На жигулях отходит. Зарядка передается рывками. Т.е. отошла если зарядка телефон не достать 2107
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель понравился. Купил ещё один в другую машину.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный зарядник в авто, не заморачиваешься с проводом, мы с женой довольны
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2023
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Шарнир стандартный, подошёл от старого держателя


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