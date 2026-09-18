Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
100
Описание товара Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU в классическом черном корпусе из пластика поставляется вместе с метровым сетевым кабелем. Благодаря разборной конструкции его удобно хранить и переносить. В конфигурации модели предусмотрен 1 разъем USB Type C. При максимальном показателе пропускного тока 3000 мА аксессуар быстро пополняет заряд аккумулятора смартфона или планшета, смарт-часов или фитнес-браслета. Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU дополнен опцией быстрого пополнения энергоресурса Adaptive Fast Charging и Power Delivery.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU в классическом черном корпусе из пластика поставляется вместе с метровым сетевым кабелем. Благодаря разборной конструкции его удобно хранить и переносить. В конфигурации модели предусмотрен 1 разъем USB Type C. При максимальном показателе пропускного тока 3000 мА аксессуар быстро пополняет заряд аккумулятора смартфона или планшета, смарт-часов или фитнес-браслета. Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800XBEGRU дополнен опцией быстрого пополнения энергоресурса Adaptive Fast Charging и Power Delivery.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA800XBEGRU, USB type-C, 3A, черный - по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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