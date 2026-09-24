Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 8
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 9
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 10
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 11
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 12
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657609
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
74

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191)

Зарядное устройство Ugreen CD137 оснащено портом Type-C с функцией Power Delivery 3.0. Оно может быстро заряжать ваши устройства, совместимые с PD. Ваш iPhone 12 можно зарядить с 0% до 50% всего за 30 минут. Благодаря интеллектуальному чипу внутри зарядное устройство PD автоматически подстраивает ток в соответствии с потребностями вашего устройства. Защита от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания эффективно защищает ваши устройства от повреждений и обеспечивает более безопасную зарядку в течение ночи.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Ugreen CD137 оснащено портом Type-C с функцией Power Delivery 3.0. Оно может быстро заряжать ваши устройства, совместимые с PD. Ваш iPhone 12 можно зарядить с 0% до 50% всего за 30 минут. Благодаря интеллектуальному чипу внутри зарядное устройство PD автоматически подстраивает ток в соответствии с потребностями вашего устройства. Защита от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания эффективно защищает ваши устройства от повреждений и обеспечивает более безопасную зарядку в течение ночи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство UGREEN CD137 USB-C PD 20Вт, цвет черный (10191) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...